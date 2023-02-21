İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında; Sultanhanı Mahallesi Dagılgal mevkiinde H.D.B. ve S.K.'nin; A.S., S.S., C.S. ve H.I.S.'nin ikametlerinden araç ile eşya çaldıkları belirlendi. Ekiplerce H.D.B. ve S.K. suçüstü yakalandı.


Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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