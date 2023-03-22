Hırsızlara 3 aylık takip sonucu operasyon: 2.5 milyon TL değerinde yanmış kablo ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 26 kişi gözaltına alınırken, 2.5 milyon TL değerinde yanmış iletişim kablosu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şehirde işlenen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve olayları gerçekleştiren şahısların yakalanması için 3 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2.5 milyon TL olan iletişim kablosu, yüzlerce adet kanto ve inşaat demiri, çok sayıda akü, matkap, spiral, çivi tabancası, gönye makinesi, parke kesme makinesi, inşaat malzemeleri, elektrikli bisiklet ve çalıntı oto plakaları ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslardan 23'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.