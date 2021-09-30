İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de 2 kez ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de 2 kez ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kez 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.(31) isimli şahıs yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

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