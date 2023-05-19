İhlas Haber Ajansı

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'Hırsızlık' suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri’de ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Ziyagökalp ve Mevlana Mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 13 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.R.A. (48) ve aynı suçtan 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.Ç. (19) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

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