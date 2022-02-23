İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için girdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için girdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde şüpheli şahıslar olduğunun bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından B.S. ve M.B. yanlarındaki malzemeler ile birlikte yakalandı. Yapılan sorgulamalarında ise B.S.'nin 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aradığı tespit edildi. B.S. ve M.B. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.