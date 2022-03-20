Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen 21 bin TL değerinde açıktan hırsızlık olayı ile bin TL değerinde otodan hırsızlık olayı ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin A.S. ve A.Ö. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.