Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde içerisinde hem çocuklar hem de kadınlar için eğitimlerin verileceği bir Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yapacak.

Melikgazi olarak kadınlara ve çocuklara özel birçok proje hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi olarak durmadan yorulmadan çalışıyor, ilçemize hizmet ediyoruz. Bu çerçevede ihtiyaç olan yerlere gerekli hizmetleri sağlıyoruz. Hisarcık Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan projemizi 220 metrekare alanda 2 katlı olarak hizmet verecek şekilde tasarladık. İçerisinde hem yetişkinler aynı zamanda çocuklar için sınıflar, kurs alanları çok maksatlı salon ve çocuk oyun alanları bulunacak. Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi olacak. Gençlerimiz buradan eğitim alacak. İnşallah bayan kardeşlerimize özel bir tesis olacak. Hayırseverlerimiz ile el ele verip Kayseri için güzel projeler ve hizmetler kazandırmaya çalışıyoruz. Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezleri çok önemli. Çünkü buralarda hem çocuklarımız hem de kadınlarımız eğitimler alacak. Kadınlar ve annelerimiz çocuklarımıza bakıyorlar, onları yetiştiriyorlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa ülkemiz, İslam âlemi o kadar iyi bir noktaya gelir. Merkezimizde 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimi için eğitimler verilirken bayanların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar yer alacak. Şimdiden tesisimizin Hisarcık Mahallemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.