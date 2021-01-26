Hisarcık'ta yeni bağlantı yolunda çalışmalar başladı

Melikgazi Belediyesi Hisarcık Mahallesi'nde yol açma ve malzeme serme çalışması gerçekleştirerek ilçe genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazili vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesi için ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi olarak yeni yollar yapıyor, mevcut yollara yenilerini ekliyoruz. Hisarcık Mahallesinde Yıldız sokağı Erdoğan sokağa bağlayan yolda çalışma yapıyoruz. İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz. İlçe merkezinden, yüksek kesimlerdeki mahallelerimize kadar tüm yaşam alanlarında yol açma, genişletme, asfalt serimi ile kilit parke ve stabilize yol çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Mahallelerimizde mevcut yolları düzenliyor ve alternatif yol güzergahları açarak trafiği rahatlatıyoruz. İhtiyaç duyulan yerlere malzeme serme çalışması yapılarak yollara güzel bir görünüm sağlamak ve vatandaşlara yeni yollar kazandırmak için yol çalışmalarımız mevsim şartları müsaade ettikçe devam edecek. 2020 yılında 170 kilometre gibi bir rekor asfalt yol çalışması yapmıştık. 2021 yılında da yeni yollar yapmaya ilçemizde ulaşım noktasında ihtiyaçları gidermeye devam edeceğiz" dedi.