Hız motorunda uyuşturucu sevkiyatı

Kayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu hız motorunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın hız motoru ile İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yol uygulamasında yolu çift taraflı trafiğe kapatan ekipler, motorda arama yaptı. Motorda yapılan aramada 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ve 10,75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. emniyete götürüldü.