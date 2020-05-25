İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hızarla elini kesen şahsın imdadına ambulans helikopter yetişti

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde hızarla elini kesen bir kişi, hava ambulansıyla getirilerek tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hızarla elini kesen bir kişi, hava ambulansıyla getirilerek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana gelen olayda hızarla ağaç kesmeye çalışan Musab Esat C. (29) sol elini kesti. Hava ambulansıyla Kayseri'ye getirilen Musab Esat C., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.