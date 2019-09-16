Hizmet Seferberliği Süleymanlı'da

Talas Belediyesi tarafından başlatılan ‘Belediye Mahallemizde' organizasyonu bu kez Süleymanlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanısıra ilçe protokolü ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen programda ilk konuşmayı yapan Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

“HANIMLARIN BAHAR TEMİZLİĞİ GİBİ”

Süleymanlı'da coşkuyla karşılanan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada 3 günlük hizmet seferberliği ile Süleymanlı'nın temel ihtiyaçlarının giderileceğini ifade ederek, “Belediye olarak kırsal mahallelerimizde bir seferberlik başlattık. Gittiğimiz yerde 45 araç gereç ve 100'e yakın personelle altyapıdan üst yapıya, park-bahçelerden okul ve camiye kadar birçok alanda 3 günlük çalışma yapıyor ve tüm sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bugün de Süleymanlı'dayız. Hani ev hanımları bahar temizliği yapar da evin her tarafını hop kaldırır sonra tekrar yerleştirir ya, biz de 3 gün boyunca Süleymanlı'yı baştan aşağı yeniden mamur edeceğiz inşallah” dedi.

TALAS, BÜYÜKŞEHİR, KASKİ VE KCETAŞ AYNI ANDA

Konuşmasında, Süleymanlı'da yapılacak çalışmaların detayları hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, Talas Belediyesi'nin yanısıra Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve KCETAŞ'tan da ekiplerin hazır olduğuna vurgu yaparak, “3 günlük süre boyunca Süleymanlı'nın hem arazi yollarını açacağız hem de bozuk yollarının bakımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca okulun çevre düzenlemesi ve pansiyonunun bakımını yapacağız. Fırınların boyanması, bozuk parkelerin tamiri, parkların genel temizlik ve bakımının yapılması, kamelyaların bank tamir ve değişimlerinin yapılması, mezarlıkların bakım ve temizliği, ahır gübrelerinin kaldırılması, çöp konteynırlarının tamamlanması, caminin genel temizliğinin yapılması ve böcek ilaçlaması gibi işleri de yine bu kapsamda yerine getireceğiz. Bunların yanısıra KASKİ rögar kapaklarının bakımını yapacak ve altyapı eksikliklerini tespit edecek. Elektrik Şirketi de sokak lambalarının bakımını yapacak. Allah kaza bela vermeden inşallah 3 günlük verimli bir çalışma dönemi geçireceğiz” diye konuştu.

“DİŞE DOKUNUR HİZMETLER YAPILIYOR”

Programda konuşan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de 3 gün içerisinde dişe dokunur hizmetler yapılacağını kaydederek, “Talas Belediyesi çok güzel ve dişe dokunur hizmetler üretiyor. Burada koordinasyon çok önemli. Birleşen imkanlarla çok daha güzel sonuçlar almak mümkün. Yapılan işlerle ilgili olarak güzel geri dönüşler alıyoruz. Türkiye'nin örnek aldığı güzel bir proje. Emeği geçenleri tebrik ediyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın, diğer katılımcılarla birlikte start vererek araçların çalışma programını başlattı.

TAKDİRE ŞAYAN HİZMETLER

Süleymanlı'ya yapılan hizmetleri çok başarılı ve yerinde bulan mahalle sakinleri de Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Hizmet olursa bu ancak bu kadar olur. Görüşlerimiz farklı olmasına rağmen açık söyleyim ben çok takdir ediyorum. Yapılan işler gerçekten çok takdire şayan ve anlatmakla bitmez. İşleri güçleri rast gitsin” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.