"Hizmet ve Yatırımı Gören Vergisini Ödüyor"

Emlak Vergisi ikinci taksitlerinin 1 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yatırılması gerektiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere de teşekkür etti.
Yatırımlara Kaynak
Belediye yatırım ve hizmetlerinin temelini, vergilerin oluşturduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin, yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.
Kredi Kartı İle Ödemede Yaygınlık
Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk'i başlattıklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak; yeni bir hizmet anlayışı ile hizmet kalitesini artırdıklarını söyledi.
İlk Taksitte tahakkukun % 93 Tahsil
Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk taksitinin % 93 tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan . Memduh Büyükkılıç, tahsilatın yüksek olduğunu çünkü Melikgazi de yatırım ve hizmeti gören ve faydalanan mükelleflerin vergisini zamanında ödediğini söyledi.
Vergiler Hizmet Olarak Geri Dönüyor
Başkan Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döndüğünü sözlerine ekledi.