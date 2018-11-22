"Hizmet ve Yatırımı Gören Vergisini Ödüyor"

Yatırımlara Kaynak

Belediye yatırım ve hizmetlerinin temelini, vergilerin oluşturduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin, yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.

Kredi Kartı İle Ödemede Yaygınlık

Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk'i başlattıklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak; yeni bir hizmet anlayışı ile hizmet kalitesini artırdıklarını söyledi.

İlk Taksitte tahakkukun % 93 Tahsil

Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk taksitinin % 93 tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan . Memduh Büyükkılıç, tahsilatın yüksek olduğunu çünkü Melikgazi de yatırım ve hizmeti gören ve faydalanan mükelleflerin vergisini zamanında ödediğini söyledi.

Vergiler Hizmet Olarak Geri Dönüyor

Başkan Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döndüğünü sözlerine ekledi.