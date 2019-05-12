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Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu Şampiyon oldu

Küçük Bayanlar Hentbol Müsabakalarında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu Kayseri Şampiyonu oldu.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2018-2019 faaliyet programında yeralan Küçük Bayanlar Hentbol müsabakaları sona erdi. Final müsabakası sonrasında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu, yenilgisiz bir şekilde Kayseri şampiyonluğunu elde etti.


Talas Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Ahmet Paşa Ortaokulunu 8-7, Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nu 10-9 ve Sahra Galip Ortaokulu'nu 12-6 yenen Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu, Kayseri şampiyonu oldu.


Turnuvada Ahmet Paşa Ortaokulu ikinci, Sahra Galip Özsan Ortaokulu üçüncü, Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu da dördüncü oldu.

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