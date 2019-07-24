Hollanda'da yaşayan çift, hayallerine Memorial Tüp Bebek Merkezi'nde ulaştılar

Hollanda'da yaşayan 39 yaşındaki Cumali ve 35 yaşındaki Emine Karabulut çifti, 12 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen çocuklarının ardından, yeniden bebek sahibi olma hayallerini 11 yıl ertelemek zorunda kaldı.

Genetik hastalık nedeniyle tekrar anne baba olma umudundan vazgeçen çift, 1,5 yıl önce Memorial Tüp Bebek Merkezi'nde Op. Or. Arzu Yurci'nin uyguladığı genetik tanı (PGT) yöntemi ile sağlıklı bir bebek sahibi oldu. İkinci çocuklarının mutluluğunu yaşayan aile, dondurulmuş bir embriyonun transferiyle gerçekleşen gebelikle üçüncü çocuklarını kucağa almak için gün sayıyor.

12 yıl boyunca gebe kalmadı

Genetik hastalık nedeniyle 12 yıl önce dünyaya gelen Ramazan adlı çocuklarının ardından ‘risk' olduğu için hamile kalmayı düşünemeyen Emine Karabulut, yaptığı araştırmada PGT yöntemiyle sağlıklı bebekler dünyaya getireceğini öğrendi. İki yıl önce Hollanda'dan Türkiye'ye gelen Cumali-Emine Karabulut çifti, Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi'nde Op. Dr. Arzu Yurci ile görüştükten sonra, tedaviye başlama kararı aldı.Embriyo transferi öncesi uygulanan genetik tanı (PGT) yöntemive sağlıklı embriyo seçiminden sonra Emine Karabulut, ikinci çocuğu Ali Semih'i sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Hollanda'da 3 başarısız tedavi

Cumali Karabulut, zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen ilk çocuklarından sonra yeniden anne baba olma hayallerini ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Genetik hastalık nedeniyle yeniden çocuk sahibi olma konusunda endişeler yaşadık. Hollanda'da 3 kez tüp bebek tedavisi uygulandı ancak başarı elde edilemedi. Arzu Hanım ile görüştükten sonra tedaviye başlamaya kararı verdik. Önce PGT yöntemiyle sağlıklı embriyolar elde edildi. Transferden sonra gebelik oluştu ve normal seyirde geçen gebelik sonrası Ali Semih sağlıklı bir şekilde doğdu. Oğlumuzun 1,5 yaşını doldurmasının ardından üçüncü çocuğu düşündük. Kayseri Memorial TüpBebek merkezinde önceki tedavimizden kalan dondurulmuş sağlıklı tek embriyomuz vardı. Yapılan transfer sonrasındaeşimin gebe olduğunu öğrendik. Doktorumuza, bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anne Emine Karabulut ise, yaşadıklarının kendileri gibi engelli çocukları olan ailelere örnek olmasını dilediğini vurgulayarak, “Yeniden sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek hayalimde bile yoktu. Son 2 yılda yaşadıklarımıza hala inanamıyorum” dedi.

Embriyolara genetik analiz

Op. Dr. Arzu Yurci, sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi için embriyoların anne rahmine yerleştirilmeden önce genetik açıdan ve kromozomlar yönünden incelenebildiğini söyledi.

Yurci, “Yumurta ve spermin döllenmesinden sonraki 5 veya 6'ncı günde, blastokist aşamasına ulaşan gebe bırakma potansiyeli yüksek embriyolardan alınan biyopsi materyallerine genetik analizler uygulanmaktadır. Bunun sonucunda sağlıklı embriyoları anneye transfer edip, gebe kalmasını sağlıyoruz. Anormal kromozom yapısına sahip embriyoların gebe bırakma ihtimali daha düşük olup gebelik oluşsa bile düşükle sonuçlanabilir. PGT yöntemi ile bu durumu ortadan kaldırmaktayız. Cumali-Emine Karabulut çifti de engelli olarak dünyaya gelen bebeklerinin ardından yeniden çocuk sahibi olmak istememiş. Süreç hakkında detaylı bilgi verdikten sonra tedaviye başladık. Genetik analiz sonucunda sağlıklı iki embriyo elde ettik. Sağlıklı ve sorunsuz bir gebeliğin ardından Ali Semih dünyaya geldi. İkinci embriyo ise merkezimizde dondurulup 2 yıl boyunca saklandı. Emine Hanım'a diğer sağlıklı embriyoyu ise yakında transfer ettik. Gebeliği sorunsuz devam ediyor” diye konuştu.