Hörmetçi ve Kapadokya yeni evlenen çiftlerin uğrak mekanı oldu

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve yılkı atları ile ünlenen Hörmetçi köyü ile Kapadokya, yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirmek için uğrak mekanı oldu.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan ve yılkı atları ile ünlenen Hörmetçi köyü, yaz aylarında fotoğrafçıların uğrak mekanı oluyor. Yılkı atlarıyla beraber düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen çiftler, köye akın ediyor. Kayseri'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kapadokya bölgesinde de, eşsiz manzaraları ile çiftlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Gün doğumu ile sıcak hava balonları arasında düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen çiftlerde, sabahın erken saatlerinde bölgeye gidiyor.