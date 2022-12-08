İhlas Haber Ajansı

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Hükümlü ihraç astsubay jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü ihraç astsubay yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü ihraç astsubay yakalandı.


Kayseri İl jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Adana'da 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç astsubay Kocasinan ilçesinde yakalandı.


Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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