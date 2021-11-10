Hürmetçi Sazlığı'nda yasa dışı av malzemeleri ele geçirildi

Vatandaşlar tarafından Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen av koruma ekipleri, sahaya gittiklerinde terk edilmiş vaziyette bulunan 5 adet kafes, şahin avlamakta kullanılan ip tuzakları, 1 adet gözleri bağlı atmaca, 5 adet güvercin ve 1 adet ölü serçe buldu.

Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken, canlı mühre olarak kullanılan güvercinler ve atmaca kuşu veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra doğaya salındı.