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Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden anlamı video

Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle anlamlı bir video hazırlayıp paylaştı.

Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle anlamlı bir video hazırlayıp paylaştı.


Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştiriliyor. Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri hazırlığı videoyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni aldı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, Metin Tutum, “Koranavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle evlerimizdeyiz. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri olarak 19 Mayıs coşkusunu okullarımızda kutlamak istesek de salgın sebebiyle mümkün olmadı. Öğrencilerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bayramı evlerimizden kurmak için video hazırladık.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız herkese kutlu olsun” dedi.

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