Hürriyet MTAL Türkiye yarı finallerinde

2022-2023 yılı Okullar Arası Voleybol Genç A Erkeklerde müsabakalar sona erdi. Grup birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, oynadığı 3 maçı rakiplerine set vermeden kazandı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup birinci oldu ve Türkiye yarı finallerinde Kayseri'yi temsil edecek. 11-13 Ocak'ta Yozgat'ta oynadığı müsabakaları kayıpsız geçerek adını Türkiye yarı finallerine yazdırmayı başaran Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finallerine kalmak için mücadele edecek. Yarı finaller 7- 10 Şubat 2023 tarihlerinde Bartın, Konya, Kahramanmaraş ve Tokat'ta yapılacak. Hürriyet MTAL'ın grup müsabakalarında aldığı sonuçlar şu şekilde;

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 - 0 Aksaray Spor Lisesi

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 - 0 Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 - 0 Çankırı Lisesi