Hüseyin Erdem Arıkan, basketbol ve futbolda başarıya koşuyor

Milli takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. Seçmelerin Kayseri etabına davet edilen genç oyuncularından biri oldukça dikkat çekti. Bir koltukta iki karpuz taşıyan genç sporcu Hüseyin Erdem Arıkan, hem basketboldaki hem de futboldaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübünde yaklaşık 5 yıldır basketbol çalışmalarına devam eden ve bu sezon U16 takımında mücadele edecek olan genç sporcu, aynı zamanda 7 yıldır Kayserispor altyapısında futbol oynuyor. Erdem Arıkan Kayseri de yapılan milli takım altyapı seçmelerine katılarak başarıya imza attı. Basketbolda Kayseri'nin önemli kulüplerinden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün U-16 takımında forma giyen genç sporcu futbolda ise Kayserispor altyapısında mücadele ediyor.Kayserispor'da gösterdiği performans ile milli takım seçmelerine davet edilen Hüseyin Erdem Arıkan, basketbolda da umut veriyor. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak; "Erdem hem basketbol da hem de futbolda son derece başarılı bir sporcu. Kulübümüzde yıllardır mücadele ediyor. Hem kişiliği hem sporculuğu ile örnek oluyor. Özellikle sahada çabukluk ve süratiyle ve son bitirişteki yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor.. Hem basketbolda hem de futbolda başarılı bir sporculuk hayatı sürdürerek bizleri gururlandırıyor. İnşallah kısa zaman sonra Kayseri'nin yetiştirdiği bu yetenekli sporcumuzu en güzel yerlerde gururla izleyeceğiz" dedi