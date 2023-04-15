Hüseyin Otyakmaz jübilesini yaptı

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı hakemlerinden olan Hüseyin Otyakmaz, geçtiğimiz günlerde oynanan Erciyes Esen Makina FK ile Kocasinan Şimşekspor maçında son kez düdük çaldı. 2000 yılında başladığı hakemlik kariyerine 2023 yılında yaş itibari ile noktayı koyan tecrübeli hakem Hüseyin Otyakmaz, hakemlik kariyerini tamamladı. Hüseyin Otyakmaz'ı jübile müsabakasında TFFHGD Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Ekmekyermez, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, Gözlemci ve Atama Sorumlusu Ceyhun Gürbüz, Klasman Hakemleri, Bölgesel Hakemler, İl Hakemleri ve aday hakemler yalnız bırakmadı. 23 yıllık hakemlik kariyerinin 15 yılını Klasman yardımcı hakem olarak yapan Hüseyin Otyakmaz'a, Türk futboluna vermiş olduğu emekler nedeniyle TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal tarafından plaket takdim edildi.

TFFHGD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “2000 yılında aday hakemlik ile başladığı 2001 yılında il hakemliğine, 2009 yılında klasman yardımcı hakemliğine terfi etti. Camiamızda amatör liglerde 9 yıl sayısız müsabaka, klasmanda 165 müsabaka yöneterek 14 yıl hizmet edip 23 yıllık hakemlik kariyerine son düdük ile nokta koydu. Camiamıza verdiği emek adına Hüseyin Otyakmaz'a dernek yönetimi ve İl Hakem Kurulu adına teşekkür ederiz” denildi.