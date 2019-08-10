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Hüseyin Per: “Paylaşmak Berekettir”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.

Dr. Hüseyin Per, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, paylaşmanın bereket olduğuna dikkat çekerek, “ Milletimizin, Güzel ülkemizde asil Türk Bayrağımızın gölgesinde kutlayacağımız Kurban Bayramını tebrik ederim” dedi.


Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günler olduğunu ifade eden Başkan Hüseyin Per, “ Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince paylaşmanın bereket olduğunu unutmadan hareket etmeli ve ona göre davranmalıyız” dedi.


Per, “Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı'nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor. Başta ülkemiz, Milletimiz ve tüm İslam âlemine huzurlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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