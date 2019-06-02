Hüseyin Per: "Şehit Haberleri nedeniyle Ramazan Bayramına hüzünlü giriyoruz"

Dr. Hüseyin Per, Ramazan Bayramı öncesi gelen şehit haberleri ile sevinç ve mutlulukla bekledikleri Bayrama buruk girdiklerini söyledi.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKk'ya karşı yürütülen “ Pençe Harekatı” esnasında ve Türkiye'nin değişik bölgelerindeki operasyonlarda Şehit olan vatan evlatlarının acısını en derinden hissettiklerini ifade eden Başkan Hüseyin Per, “ Vatan ve Milleti için çarpışırken Şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi dağlıyor. Şu mübarek ayda, mübarek Bayrama girme arefesinde gelen bu haberler Bayrama da buruk ve üzüntülü girmemize sebep oluyor”dedi.

Türk Milletinin bölücü örgüte asla pabuç bırakmayacağının altını çizen Hüseyin Per, “ Vatanımız üzerinde iç ve dış güçler bir çok senaryo peşinde. Onların taşeronları da harekete geçmiş durumda. Kahraman güvenlik güçlerimiz her yerde bu terör örgütünün kökünü kazıyacak güçtedir. Bu operasyonlar esnasında Şehit olan evlatlarımıza Allah (cc)'dan rahmet, yarıla askerlerimize acil şifalar dilerim. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen “ Pençe Harekatı”na katılan askerimizin de terör hedeflerini yok ederek, düşmanlarımıza karşı Türk Milletinin gücünü bir kez daha göstermelerini dilerim. Allah (cc) yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.