Huzur çınarı evliliğe hazırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in önemli birimlerinden olan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, aile yapısının korunması ve daha sağlıklı olmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Huzur Çınarı'nın bu kapsamda gerçekleştirdiği evlilik öncesi eğitimin verildiği Aile Akademisi'nin sertifika töreni yapıldı.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen Aile Akademisi'nin Sertifika Töreni Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Aile Akademisinde evlilik öncesi eğitim verdiklerini ifade eden Huzur Çınarı Birim Müdürü Serkan Kaya, Huzur Çınarı'nın evlilik öncesi ve sonrasında daha sağlıklı aileler için çalışmalar yaptığını söyledi. Ailede meydana gelen dejenerasyonun önüne geçmek, eşler arasındaki ilişkiler, ebeveyn çocuk ilişkileri ve kuşak çatışmaları gibi ailevi problemlerin aşılması için yaptıkları çalışmaların yanı sıra öğrenciler için de özgüven problemi, ders çalışma teknikleri, motivasyon ve sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme ve yönlendirme yaptıklarını dile getiren Kaya, 45'e yakın KAYMEK, Genç Kaymek ve sosyal yaşam merkezlerinde uzman aile danışmanları ve rehber öğretmenlerle hizmet verdiklerini kaydetti.

Programda daha sonra evlilik öncesi eğitim alan kursiyerlere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Akif Yavuz ve Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Emine Timuçin tarafından sertifikaları verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Yavuz, yaptığı kısa konuşmada Mevlana'nın bir sözünü hatırlatarak, evlilik hazırlığında olan gençlerin her gününün düğün günleri gibi mutlu geçmesi temennisinde bulundu.