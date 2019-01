Huzurevi Sakinleri Çolakbayrakdar Çiftini Bağrına Bastı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette Çolakbayrakdar çiftine sımsıkı sarılarak bağrına basan yaşlı vatandaşlar evlat hasretlerini giderdi.

Seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir tempo sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarına kısa bir ara vererek, huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret edip, hayır dualarını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gönül Belediyeciliği kavramının içini dolduracak çalışmalara imza atan Başkan Çolakbayrakdar, büyüklerin elini öptü, gönüllerini aldı. Yaşlıların gülen yüzü ve nezaketi ile karşılanan Çolakbayrakdar çifti, onlara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı sorarak her konuda yanlarında olacaklarını belirtti.

Yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Her fırsatta büyüklerimizi ziyaret edip, onların gönüllerini hoş tutuyoruz.” dedi. Kadim büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Geçmişimiz ile bugün arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Onlara değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Her fırsatta eşim Fatma Hanım ile büyüklerimizi ziyaret edip, gönüllerini almaya çalışıyoruz. Bizler, büyüklerini her daim anan nesilleriz. Bizler her zaman onların yanındayız. Amacımız; onların özel olduklarını hissettirmektir. Büyüklerimiz, sofrasını ve daha önemlisi gönlünün kapısını bize açtığı için teşekkür ediyorum. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri ise ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, “Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çolakbayrakdar çifti daha sonra huzurevi sakinleriyle birlikte aynı sofrada akşam yemeği yedi.