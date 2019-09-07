İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzurevi'nde Ortopedi Taraması

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde, Ortopedi, Mikrocerrahi ve Sporcu Sağlığı (OMS) Kliği Doktorlarından Op.

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde, Ortopedi, Mikrocerrahi ve Sporcu Sağlığı (OMS) Kliği Doktorlarından Op. Dr. Emre Yurdakul ve ekibi tarafından sağlık taraması gerçekleştirildi.


OMS, Sistem Hospital ve Fizyo A Fitsport'la birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevinde bulunan yaşlılardan yaklaşık 40'ı ortopediyle ilgili sağlık sorunlarını Doktor Emre Yurdakul'la paylaştı. Yapılan muayenelerin ardından her bir yaşlıya özel tedavi şekilleri ve ilaçları tespit edildi. Birçok hastaya ise mevcut durumlarıyla ilgili bandaj, fizik tedavi, krem tedavisi gibi uygulamalar yapıldı.


OMS Kliniği Hekimi Op. Dr. Emre Yurdakul; “Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında böylesi bir etkinliğe imza attık. İkinci baharlarını yaşayan büyüklerimizle hem bir günümüzü beraber geçirdik hem de onların rahatsızlıklarına çözüm getirmeye çalışıp dualarını aldık. Bu tür sağlık taraması etkinliklerimizi askerlerimize, mültecilere ve çocuk yurtlarına yönelik olarak da yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.