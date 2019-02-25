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Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı

Bellona Kayseri Basketbol’un ABD’li basketbolcusu Ifunanya Debbıe Ibekwe 11 maçta aldığı 106 ribaund ile dikkat çeken isim oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un ABD'li basketbolcusu Ifunanya Debbıe Ibekwe 11 maçta aldığı 106 ribaund ile dikkat çeken isim oldu.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı 20 maçta 6 galibiyet, 14 mağlubiyet aldı. Rakip potaya 1433 top bırakan Bellona Kayseri Basketbol, kendi potasında 1557 sayı gördü.


Bellona Kayseri Basketbol takımında en dikkat çeken isimlerden biri Amerikalı oyuncu Ifunanya Debbıe Ibekwe oldu. Ibekwe takıma transfer olduktan sonra forma giydiği 11 maçta 106 ribaund alarak takımın Ribaund Lideri oldu.

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