Ibekwe sağlık kontrolünden geçti

Geçtiğimiz hafta Bellona Kayseri Basketbol ile her konuda anlaşan tecrübeli oyuncu bugün Kayseri'ye geldi. Kayseri'ye gelen 29 yaşındaki Amerikalı oyuncu Ifunanya Debbıe Ibekwe, bazı tetkiklerden geçti. Sağlık kontrolünden geçen Amerikalı oyuncu bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak. Ibekwe, Bellona Kayseri Basketbol ile ilk maçına İzmit Belediyespor karşılaşması işe çıkacak.