İbrahim Arık: “Her olumsuzluğa rağmen biz işimize daha sıkı sarılmalıyız”

Avenir Grup Türkiye Direktörü İbrahim Arık, yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere aldırmadan işlerine daha sıkı sarıldıklarını söyleyerek, “5 yıllık hedefimiz Kayseri'de önde ve öncü bir firma olmak, 10 yıllık hedefimiz ise İç Anadolu bölgesinde büyümektir” dedi.

Avenir Grup Türkiye Direktörü İbrahim Arık, çözüm ortakları ve çalışma arkadaşları ile bir araya geldiği iftar yemeğinde, önemli açıklamalarda bulundu.

Avenir Grup ailesinin daha da büyümesini istediklerini kaydeden Arık, “Avenir Grup olarak düzenlediğimiz ilk iftar yemeğidir. Dolayısıyla Talas 325 projesiyle beraber bu iftar yemeğinde Avenir ailesi olması noktasında bir birlikteliğe başlamış bulunmaktayız. Bu bir başlangıçtır. Arzumuz, bundan sonraki süreçte bu ailenin daha çok büyümesi, bu iftar yemeklerinin geleneksel hale gelmesidir. Kayseri'de 10 yılı geçen bir firma var mı diye soruyoruz. 1-2 tane firma haricinde yok. Bizim amacımız bu ülkede memleketimize yatırımlarla bunu hızlandırarak devam edip, 15 sene dahi geçse bu birliktelik ve çalışma arzusunun devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Yatırımlara devam edeceklerini hatırlayan İbrahim Arık, “Talas 325 bizim ilk projemizdir. 5 blokla bu yola başladık. Hepinizin ayrı ayrı ciddi bir emeği ve kendi ekibimizin emeğiyle Talas 325 çok kısa bir sürede Kayseri'de markalaştı ve çok ciddi bir başarı elde etti. Bu hepimizin başarısıdır. Bu başarı bize şu güveni vermiş durumdadır. Piyasaya, her türlü ekonomik ve siyasi krize rağmen biz size ve Kayseri'mize güveniyoruz, yatırımlarımıza devam etme kararı aldık. Seçimlerden önce bunun açıklamasını yapmıştık. Bayramdan sonrada Talas 120, Talas 58 ve Talas 35 olmak üzere 3 proje 4 bloğumuz ile 213 gayrimenkul üretimine başlayacağız. 2020 yılında da 10 blok gibi bir başlangıç hedefimiz var. Bu ülkemize ve memleketimize olan güveni gösteriyor. Ekonomik ve siyasi olarak birçok krizlerle son 2 yıldır mücadele ediyoruz, tabi ki iş yapmak çok zor” şeklinde konuştu.

5 yıllık hedeflerinin Kayseri'de önde ve öncü bir firma olmak, 10 yıllık hedeflerinin ise İç Anadolu bölgesinde büyümek olduğunu kaydeden Avenir Grup Türkiye Direktörü İbrahim Arık, “Hepimiz kendi alanlarımızda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizde firma olarak toplam sorumluluğu üstümüzde taşıdığımız için kolay olmuyor. Birçok sebep ve birçok sorunlarımız var ama bu sorunlar ve bu krizler bizi yıldırmamalıdır. Bizim inancımızda, her olumsuzluğa rağmen biz işimize daha sıkı sarılmalıyız, daha büyük mücadeleler ile işimize bakmalıyız. Çalışmalıyız ki, ülke olarak Kayseri olarak ve bireysel şirketlerimiz olarak ayakta kalabilelim. Burada biz Avenir Grup olarak hepinize iyi, sağlıklı, iş güvenliğini esas alan, çevre güvenliğini esas alan ve ödeme noktasında da sorun oluşturmadığımızı düşünüyorum. Her noktada Avenir Grup olarak biz sizi destekliyoruz, elimizden geldiği kadar desteklerimizi devam ettireceğiz. Biz burada çözüm ortaklığı, iş ortaklığı gibi bir gelecek görmek istiyoruz. Biz Kayseri'mize bir geleceği inşa etmek istiyoruz. 5 yıllık hedefimiz Kayseri'de önde ve öncü bir firma olmak, 10 yıllık hedefimiz ise İç Anadolu bölgesinde büyümektir” şeklinde konuştu.