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İbrahim Öztürk'ten Talasgücü Belediyespor'a ziyaret

U19 Türkiye Şampiyonası öncesi Talasgücü Belediyespor’a moral ziyaretleri devam ediyor.

U19 Türkiye Şampiyonası öncesi Talasgücü Belediyespor'a moral ziyaretleri devam ediyor.


27-28 Mayıs Tarihlerinde Samsun'da U19 Türkiye Şampiyonası final karşılaşmalarına çıkacak olan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor U19 takımını Kayserili profesyonel futbolcu İbrahim Öztürk ziyaret etti.


Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Atlayspor'da forma giyen ve Kayserili olan İbrahim Öztürk Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon Bursaspor'un kaptanlığını yapmıştı.


Talasgücü Belediyespor tesislerinde ziyaret eden İbrahim Öztürk, sporculara ve teknik heyete Türkiye Şampiyonası öncesi bilgi ve tecrübesini paylaştı.

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