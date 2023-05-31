İhlas Haber Ajansı

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'İçiciyim' diyen sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu yargılanan A.K. ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık A.K. uyuşturucu kullandığını ama kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyerek beraatını istedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, sanık A.K.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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