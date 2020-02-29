İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib şehidi son yolculuğa uğurlandı

İdlib’deki hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi’de son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Ali Taşöz'ün naaşı Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Develi ilçe meydanına getirildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün naaşı öğle namazını müteakip kılınan İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Kayseri Milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Şehidi binlerce kişi uğurladı


Develi Çarşı Camisi'nde kılınan şehidin cenaze namazına binlerce kişi katılırken cenaze namazı havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.