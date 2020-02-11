İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.


Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Dün akşam saatlerinde havayolu ile Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenazesi, son kez Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde bulunan baba evine getirildi.


Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilerek, musalla konuldu. Burada, şehidin annesi Güler Albayrak, oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak, “Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim'im” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba Bayram Albayrak'ta oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.