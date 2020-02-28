İdlib'te Mehmetçiklerimize Yapılan Saldırıya Üniversitemiz Senatosu'ndan Kınama

Üniversitemiz Senatosu, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarına yönelik hain saldırıyı yayımladığı bildiri ile kınadı.

15 Temmuz Yerleşkesindeki rektörlük binası önünde senato üyeleri ve rektörlük personeli ile birlikte senato bildirisini kamuoyu ile paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mehmetçiklerimize yönelik hain saldırının asla kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rektörümüz Karamustafa'nın okuduğu senato bildirisi şöyle:

“Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarına yönelik hain saldırıda şehit olan 33 kahraman vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Güneydeki sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye ve buradaki terör unsurlarını temizlemeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı asla kabullenemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle ve ordusuyla büyük bir devlettir. Elbette bu saldırıya misliyle cevap verecektir ve verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin amacı sadece Suriye'deki terör yuvalarını yok etmek değil, tarihsel bağları ve sınır komşusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü de korumaktı ve bu haklı davasını sonuna kadar da sürdürmeye devam edecektir. Suriye'de kadın ve çocuk, yaşlı ve güçsüz ayrımı yapmadan kendi insanlarını katletmekten geri kalmayan rejim güçleri şunu iyi bilmelidir ki, Türk Devletine ve Milletine karşı gelmenin elbette bir bedeli olacaktır. Suriye'deki acıya, kanayan yaraya sadece sessiz kalmayıp buradaki karmaşadan rant elde etme amacı güden ülkelerin sözde barışçı çabaları artık tüm dünya tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. Ortadoğu'nun daha çok ateş çemberine dönüşmemesine yönelik mücadele sadece Türkiye'den değil, bu bölgede ve dünyada gerçekten barış isteyen tüm dünyadan da gelmelidir.

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında büyük başarı sağlayan ve terör unsurlarına hak ettikleri ağır darbeyi vuran Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin oyunlarını da bir bir bozmaya devam edecektir. Bizler Kayseri Üniversitesi mensupları olarak Kahraman Ordumuzun ve Kahraman Mehmetçiklerimizin sürekli yanındayız ve destekçisiyiz. Gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınırlarımız dışında olsun ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya kast eden düşmanlarımıza asla izin vermeyeceğiz. Gücü geçmişinden ve özünden gelen Türk Milleti olarak, birlik ve beraberliğimize her zaman daha çok kenetleneceğiz.

Dün akşam Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük, Milletimizin başı sağ olsun.”