İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği yapabilir

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Üroloji Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde, Vezikoüreteral Reflü (VUR) hastalığına dikkat çekmek için, ‘Her Yönüyle VUR Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayda tekrar eden idrar yolu enfeksiyonunun önemi ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

Çocuk Nefroloji Derneği ve Türk Üroloji Derneği Üroloji Akademisinin ortaklaşa çalışması ile yapılan ve Türkiye genelinde çevrimiçi olarak yapılan çalıştaya Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Abdullah Demirtaş, Türk Üroloji Derneği Üroloji Akdemisi Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Harika Alpay ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ile beraber Türkiye'de bulunan 21 tıp fakültesinden 350 akademik personel katılırken, bilimsel sekreterliği de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Üroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Demirci yaptı. Çalıştayda idrar yolu enfeksiyonun önemine değinilerek, tekrar etmesinin böbrek yetmezliğine sebep olabileceği konuşulurken, hekimlerin farkındalığının arttırılması için paylaşımlar yapıldı. Toplantıda bilimsel sekreterlik yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Üroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Demirci, VUR hastalığının her yönüyle tartışılması suretiyle oluşturulan bilimsel şölenle, hekimlerde farkındalığın arttırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Çalıştayda söz alan Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Harika Alpay, VUR hastalığının teşhisindeki en önemli belirtinin yüksek ateş ve buna sebep olan idrar yolu enfeksiyonları olduğu hatırlatılarak, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları tespit edilen her çocukta mutlaka idrar tetkikinden başlayarak, VUR hastalığının araştırılmasının ihmal edilmemesi gerektiğini, ailelerin de çocuklarında yüksek ateş, idrar yapma sorunları, idrar kaçırma gibi belirtilerin varlığı durumunda bu konularda uzmanlaşmış merkezlere başvurmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

“VUR nedir?”

Vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın idrar kesesinden böbreğe doğru geri kaçmasına neden olan yapısal bozukluk olup, halen çocuklardaki kronik böbrek yetmezliğinin en önemli nedenidir. Bu yapısal bozukluk genellikle doğuştan gelen bir anormallik olarak kabul edilmekle beraber, bazı çocuklarda idrar tutma, idrar yapmayı erteleme gibi yanlış öğrenilmiş işeme davranışı bozukluklarına da bağlı olabilir. Tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların üçte birinde bu hastalıkla karşılaşılmaktadır. VUR yol açtığı kronik böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları nedenleriyle, hekimler ve aileler tarafından dikkatle izlenmesi gereken bir öneme sahiptir.