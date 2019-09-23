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İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde görevli muhabir Turan Bulut, hayatını Gazeteci Arzu Bağcı ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Turan Bulut, hayatını Gazeteci Arzu Bağcı ile birleştirdi.


İHA Muhabiri Turan Bulut, dünyaevine girme heyecanı yaşadı. Gazeteci Arzu Bağcı ile hayatını birleştiren Bulut'un nikah şahitliğini, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan yaptı. Altınkaya, nikahın ardından çifte mutluluklar dileyerek, aile cüzdanını Bağcı'ya verdi. Dünyaevine giren çifti, düğünlerinde meslektaşları ve yakınları yalnız bırakmadı.


Çiftin Kayseri'de düzenlenen düğünün ardından Ankara'daki düğünlerine de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, telgraf göndererek mutluluklar diledi.

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