İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

İmza altına alınan protokole göre sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile mülteci konumundaki insanların hastane masrafları Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan ve Vakıf Müdürü Perihan Altun katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, “Derneğimiz kurulduğu günden bu güne kadar sağlık sektöründe birçok alanda yardımlarına devam etmekte. İl Sağlık Müdürümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde imzalayacağımız bu protokol ile sosyal güvencesi olmayan kişilerin tedavi ücretleri vakfımız tarafından ödenecek. Aynı zamanda sağlık müdürümüz tarafından olurunu aldığımız özel bir kurumda dar gelirli ailelilerin çocuklarının sünnet işlerinede devam ediyoruz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise “Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfının 28 yıldır çalışmalarını takip ediyoruz. Ben toplumun mayasını oluşturan ve bloklar arasında da harç görevi gören bu hizmetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamu kurumları olarak yaptığımız işler bazen sınırlı olabiliyor. Hizmetlerin devamlılığı ve birbirini bütünlemesi açısından aradaki boşlukların doldurulması önemlidir. Bu tür çalışmalar insanın ruhunu doyurur. Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfının hem misafirhanenin yapılması ve hem de imzalamış olduğumuz sosyal güvencesi olmayan hastaların, kamu hastanelerinde tedavilerinin gerçekleştirilmesi konusunda vermiş olduğu destek takdire şayan. Kendilerine şükranlarımı arz ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kayseri'nin hayır konusunda çok duyarlı bir il olduğunu dile getiren Melikgazi Sağlık Vakfı Müdürü Perihan Altun da, "Vakıf Yöneticilerimize, Kayseri'nin hayırseverlerine, İl Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol imzalandı.