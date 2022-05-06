İkametlerden 181 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre kentte farklı tarihlerde 4 ikametten toplam 181 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Büro amirliğince olayların şüphelileri olarak tespit edilen E.K., S.A., D.A., S.K. ve F.G.'nin yakalanmasına yönelik 5 ayrı adreste 16 ekip ve 32 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda E.K. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.