İkamette çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında Y. S.'nin yaşadığı dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Y. S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.