İhlas Haber Ajansı

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İkamette çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katındaki dairede yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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