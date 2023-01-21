İkamette Çıkan Yangında 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Gürler sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.