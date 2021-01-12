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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 AAE 939 plakalı araç ile 38 GU 032 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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