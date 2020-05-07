İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Kayseri'de, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki takla atan sürücü, aracının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

5 Mayıs 2020 tarihinde Sarıca köyü yakınlarında M.C. yönetimindeki 38 TT 160 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın iki takla attığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

“Allahıma binlerce şükürler olsun ki burnun kanamadan hafif sıyrıklarla kurtuldum” diyerek aracının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan M.C., “İki gündür telefonum susmadı cevap veremediğim olanla olmuştur. Gerek telefonla gerek sosyal medyada geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese canı gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah hiç bir kuluna böyle bir kaza vermesi” yazdı.