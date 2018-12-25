İki uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda, doğu illerinden temin ettikleri maddeleri Kayseri'ye getirdikleri belirlenen A.K(34) ve O.K(26) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan A.K(34) ve O.K(26) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.