İkinci Amatör Küme fikstürü çekildi

00'de Sümer Amatör Küme Evi'nde çekildi.

Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, Futbol İl Temsilcisi yardımcıları Şevki Dursun ile Burhan Çerçioğlu, ASKF Genel Sekreteri Hürriyet Yücel, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ve misafirleri katıldı. 16-17 Şubat tarihinde başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de takımlar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

“İlk kez 31 takımla oynanacak”

İkinci Amatör Küme tarihinde ilk kez 31 takımla oynanacak. 2018-2019 futbol sezonunda yoğun bir katılım gerçekleşecek. İkinci Amatör Küme'de A-B-C Grupları 8'er takımla D Grubu ise 7 takımla mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

A Grubu 1.Hafta Maçları

Büyüleyenspor-Kafkasspor

Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor

Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor-Anadolu Yıldızları

Felahiye Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu

B Grubu 1.Hafta Maçları

Yeşilhisar Gençlikspor-İncesu Erdemspor

Kıranardı Belediyespor-Ambar Kızılırmakspor

Kayseri Atletikspor-Mevlana Yıldızspor

Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor

C Grubu 1.Hafta Maçları

İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor

Bünyan Belediyespor-Fevzi Çakmakspor

Makftispor-Kılıçaslan Yıldızspor

Sosun Birlikspor-Göktürkspor

D Grubu 1.Hafta Maçları

Palas Belediyespor-Sarızspor

Erciyes İdman Gücü-Gazi Osman Paşaspor

Güneşli Gençlikspor-Sümerspor

Yıldırım Beyazıt Şafakspor BAY