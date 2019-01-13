İkinci Amatör Küme fikstürü çekildi

2018-2019 Futbol sezonu İkinci Amatör Küme fikstürü dün saat 14.
00'de Sümer Amatör Küme Evi'nde çekildi.
Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, Futbol İl Temsilcisi yardımcıları Şevki Dursun ile Burhan Çerçioğlu, ASKF Genel Sekreteri Hürriyet Yücel, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ve misafirleri katıldı. 16-17 Şubat tarihinde başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de takımlar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
“İlk kez 31 takımla oynanacak”
İkinci Amatör Küme tarihinde ilk kez 31 takımla oynanacak. 2018-2019 futbol sezonunda yoğun bir katılım gerçekleşecek. İkinci Amatör Küme'de A-B-C Grupları 8'er takımla D Grubu ise 7 takımla mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
A Grubu 1.Hafta Maçları
Büyüleyenspor-Kafkasspor
Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor
Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor-Anadolu Yıldızları
Felahiye Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu
B Grubu 1.Hafta Maçları
Yeşilhisar Gençlikspor-İncesu Erdemspor
Kıranardı Belediyespor-Ambar Kızılırmakspor
Kayseri Atletikspor-Mevlana Yıldızspor
Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor
C Grubu 1.Hafta Maçları
İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor
Bünyan Belediyespor-Fevzi Çakmakspor
Makftispor-Kılıçaslan Yıldızspor
Sosun Birlikspor-Göktürkspor
D Grubu 1.Hafta Maçları
Palas Belediyespor-Sarızspor
Erciyes İdman Gücü-Gazi Osman Paşaspor
Güneşli Gençlikspor-Sümerspor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor BAY