İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkinci Amatör Küme fikstürü çekildi

2018-2019 Futbol sezonu İkinci Amatör Küme fikstürü dün saat 14.

00'de Sümer Amatör Küme Evi'nde çekildi.


Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, Futbol İl Temsilcisi yardımcıları Şevki Dursun ile Burhan Çerçioğlu, ASKF Genel Sekreteri Hürriyet Yücel, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ve misafirleri katıldı. 16-17 Şubat tarihinde başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de takımlar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


“İlk kez 31 takımla oynanacak”


İkinci Amatör Küme tarihinde ilk kez 31 takımla oynanacak. 2018-2019 futbol sezonunda yoğun bir katılım gerçekleşecek. İkinci Amatör Küme'de A-B-C Grupları 8'er takımla D Grubu ise 7 takımla mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan İkinci Amatör Küme'de büyük heyecana sahne olması bekleniyor.


A Grubu 1.Hafta Maçları


Büyüleyenspor-Kafkasspor


Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor


Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor-Anadolu Yıldızları


Felahiye Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu


B Grubu 1.Hafta Maçları


Yeşilhisar Gençlikspor-İncesu Erdemspor


Kıranardı Belediyespor-Ambar Kızılırmakspor


Kayseri Atletikspor-Mevlana Yıldızspor


Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor


C Grubu 1.Hafta Maçları


İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor


Bünyan Belediyespor-Fevzi Çakmakspor


Makftispor-Kılıçaslan Yıldızspor


Sosun Birlikspor-Göktürkspor


D Grubu 1.Hafta Maçları


Palas Belediyespor-Sarızspor


Erciyes İdman Gücü-Gazi Osman Paşaspor


Güneşli Gençlikspor-Sümerspor


Yıldırım Beyazıt Şafakspor BAY

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.