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İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu son haftasında Buğdaylıspor’u 8-0 mağlup eden OSB Atletikspor, şampiyon olarak adını Birinci Amatör Küme’ye yazdırdı.

İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu son haftasında Buğdaylıspor'u 8-0 mağlup eden OSB Atletikspor, şampiyon olarak adını Birinci Amatör Küme'ye yazdırdı.


Stat: Mimarsinan Serkent


Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Hüseyin Gencan, Mustafa Soner Yüce


Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül


OSB Atletikspor: Turan Kuşuçaran, Adem Aksoy, Muhammet Yasin Bilir, Emre Şimşek, Emre Karakaya, Hamza Efehan Gürpınar, Yusuf Emre Altuntaş, Mustafa Yeşil (Dk. 40 Tunahan Eroğlu), Ömer Yıldız (Dk. 46 Abdullah Mortaş), Mecit Kayabaşı, Alihan Öz (Dk. 46 Eray Lafçı)


Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Samed Aydın, Sami İnkayası, Emre Kestane, Sefer Kaya (Dk.46 Durdu Tepeli ?), Yusuf Kenan Bayram (Dk. 60 Aşkın Okur), Zekeriya Aydın, Yusuf Kılıçlı, Murat Çift, Bora Koyaltı, Hamdican Yıldırım (Dk. 62 Alperen Göktürk)


Goller: Dk. 11 Alihan Öz, Dk. 19 Ömer Yıldız, Dk. 33 Yusuf Emre Altuntaş, Dk. 38 Mustafa Yeşil, Dk.72 Hamza Efehan Gürpınar, Dk. 84 Eray Lafçı, Dk. 87 Mecit Kayabaşı (Pen.) (OSb Atletikspor)


Kırmızı Kart: Durdu Tepeli Dk. 64 (Buğdaylıspor)

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