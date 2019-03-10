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İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Fikstürü çekildi

2018-2019 futbol sezonu İkinci Amatör Küme U-19 fikstür çekimi dün Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

2018-2019 futbol sezonu İkinci Amatör Küme U-19 fikstür çekimi dün Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.


3 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği İkinci Amatör Küme U-19 Liginde her grupta 8 takım kıyasıya mücadele edecek. Tek devreli oynanacak olan İkinci Amatör Küme U-19 Liginde ilk sırayı alan takımlar direk olarak bir üst lige çıkacak. İkinci olan takımlar ise Play-Off oynayacak ve ardından bir takım daha bir üst lige çıkacak.


A Grubu


Argıncıkspor, Özvatan Gençlikspor, Gültepespor, Kayseri Demirspor, Cırgalanspor, Kocasinan Ülküspor, Akkışla Gençlikspor, Amarat Gençlikspor


B Grubu


Sanayi Esnafspor, Buğdaylıspor, Mevlana Yıldızspor, Gazi Osman Paşaspor, Trabzon 3861 Spor, Enes Gençlikspor, Kayseri Atletikspor, Talas Anayurtspor


C Grubu


Sindelhöyükspor, Kayseri Barogücü, Kayseri Meysuspor, Kafkasspor, Yeni Esenspor, Yavuzspor, Develispor, Sarızspor

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