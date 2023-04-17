İkinci Amatör Küme'de 34 gol atıldı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de ikinci hafta maçları tamamlandı. Dört ayrı grupta oynanan 8 maçta toplam 34 gol atıldı.

Kayseri İkinci Amatör Küme Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam etti. Bu sezon 4 ayrı grupta oynanan ligin ikinci haftasında 8 maç yapıldı. Oynanan müsabakalar sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyetini deplasmanda Güneşli Gençlikspor'u 4-1 mağlup eden D Grubu lideri Büyüleyenspor elde etti. Ligin ikinci haftasında sahaya çıkan takımlardan sadece kendi sahasında Yeni Esenspor'a 1-0 mağlup olan Develi Erciyespor gol sevinci yaşayamadı. Ligde iki maç beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı konuk ekip, iki maçı ise ev sahibi takımlar kazandı.

Ligin ikinci haftası sonunda A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Talas İdman Yurdu, C Grubu'nda Yeni Esenspor, D Grubu'nda ise Büyüleyenspor liderlik koltuğunun sahibi oldu.