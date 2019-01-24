İkinci el araçlara ekspertiz raporu zorunluluğu geliyor

Yeni düzenleme ile ikinci el araçlara getirilecek olan ekspertiz raporu zorunluluğunu değerlendiren galerici Ahmet Yurtlu, "Vatandaşlarımız için avantaj olacak" dedi.

İkinci el araç satışlarıyla ilgili 2018 Şubat ayında yayınlanan yönetmelik bu yılın Ağustos ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni dönemle beraber satış işlemlerinde ekspertiz raporu zorunlu olacağı gibi araçlara garanti de verilecek.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, yeni düzenlemeyi değerlendirerek, bu düzenlemenin vatandaşlara avantaj olacağını kaydetti. Yurtlu, "Yeni çıkan yasaya göre otomotiv sektörü ciddi bir şekilde kurallarına uygun, nizami bir şekilde işleyecektir. Bizim şimdiye kadar çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Dışarıda araç alıp satanlarla ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı. Bu işi bilmeyen, illegal olarak ve ekstra olarak yapan birçok kişi vardı. Bu konularda ciddi çalışmalar ve iyileştirmeler yapıldı. 26 Nisan'dan itibaren de artık garantili ve eksperli satışlar başlıyor. Bu vatandaşlarımız için ciddi bir avantajdır. Artık aldıkları arabalarda yanılmayacaklar. Bu bir zorunluluk haline gelecek ve noter bunu talep edecek. Noter ekspertiz raporunu görmediği zaman satış yapmayacak. Bu da tüketici için çok güzel bir gelişmedir. Vatandaşlar ne aldığını ve aldığı aracın kusurlarını bilecek. Artık herkes araç satamayacak, bizim işlerimiz daha iyi olacak ama bizim de sorumluluğumuz artacak" şeklinde konuştu.