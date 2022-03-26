İl Ambulans Servisi Başhekimi Biçer; "112, sağlık sisteminin lokomotifidir"

Kayseri'de acil tıp teknisyeni ve paramedikler, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) tarafından 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası dolaysıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltıya, İl Ambulans Servisi Başhekimi Mehmet Biçer, ATTDER Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özlü ve kentte görev yapan acil tıp teknisyenleri ile paramedikler katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimi Mehmet Biçer, "22-28 Mart ATT ve Paramedik Haftası için ATTDER Kayseri Şubesi tarafından organize edilen bu güzel gün için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 112 tabi ki sağlık sisteminin lokomotifi konumunda. Paramedikler, ATT'ler, hekimler ve işçi şoförlerimizin tamamı bu sistemin daha iyiye varabilmesi için emek göstermekteyiz. Bu işin en temel yapıtaşı da paramedik ve ATT'lerdir. Onların bu sistemde varlığı hem hastalarımıza hem de idareciler olarak bizlere güven vermektedir. İyi ki varlar. Böyle bir organizasyon içinde başta Türkiye ATT'ler Başkan Yardımcısı Özgür Bey'e ve yine Kayseri Başkanı Emre Bey'e teşekkürlerimiz iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ATTDER Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özlü ise, "Ülkemizde 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası olarak kutlanmaktadır. Derneğimiz olan ATTDER, 2006 yılında Acil Tıp Teknisyeni Derneği olarak kurulmuştur. 2013 yılında yapılan tüzük değişikliğinde Acil tıp teknisyeni ve paramediklerin temsil vizyonunu üstlenmiştir. Bizde hafta dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin temel taşı olan ATT ve paramedik mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sağlıkta şiddetin son bulduğu, mesleğimize verilen değerin arttığı nice yıllara ulaşmayı diliyoruz" dedi.